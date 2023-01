Uitslag stelling: ’Huisdier binnenhouden’

Een respondent: „Huiskatten zijn exotische predatoren, die van nature niet voorkomen in het wild.” Stemmers juichen het daarbij ook toe dat de provincie Friesland jagers vergunningen afgeeft voor het jagen op wilde katten en zwerfkatten. De kattenstichting heeft zich na afwijzing van natuurminister Van der Wal gewend tot de provincies. Een stemmer: „Minister van der Wal werkt blijkbaar nooit in haar tuin.” De meerderheid van de stemmers gelooft dat de provincies een andere kattenvisie zullen hebben dan de minister. Een stemmer hoopt het. „In Nederland wordt elke wilde diersoort beschermd, dus als een huisdier een wilde diersoort doodt, dan is dat een overtreding van de natuurbeschermingswet. De minister moet handhaven en de overtreders dus actief beboeten.”

Er zouden door toedoen van jagende poezen en katers jaarlijst achttien miljoen vogels het loodje leggen. Twee derde van de stemmers vindt dit een schokkend cijfer. Een stemmer: „Een zeer hypocriete stellingname van de ecohippies van de Stichting Thuiskat. Veruit de meeste vogels komen om door windmolenparken. Die waren volstrekt onnodig geweest als we kerncentrales hadden gebouwd.” Een andere respondent lijkt het cijfer wel wat overdreven. Prima als katten wat doen aan muizen, ratten en andere plaagdieren.” Ook gelooft een meerderheid van de stemmers met de stichting Huiskat Thuiskat dat door toedoen van katten te veel beschermde diersoorten verdwijnen. Een stemmer: „Een kat weet niet welke diersoorten beschermd zijn en welke niet.”

Daarbij vindt twee derde van de stemmers dat katten zorgen voor overlast. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat eigenaren beter moeten letten op hun loslopende katten. Een tip: „Leer ze door het poezenluikje naar buiten gaan en doe dat dicht in de avond, als ze op jacht gaan.” Daarbij vinden de meeste deelnemers ook dat er te veel katten zijn in Nederland. Een respondent: „Meteen laten castreren of steriliseren, er zijn inderdaad veel te veel katten in Nederland. En wil je een kat, er zitten er genoeg in het asiel.” Ondanks de overlast, zijn de meeste respondenten wel kattenliefhebbers. Een reactie: „Ze poepen altijd in de tuin van de buren en niet bij hun baasje.”

Een oplossing zou kunnen liggen in het aanlijnen van katten, net als dat dat gebeurt met honden. Een meerderheid van de respondenten vindt dit een goede oplossing. Een respondent merkt op: „Als katten aangelijnd moeten worden, dan mogen honden ook niet meer loslopen.” Een andere stemmer: „Stel katten gelijk aan honden. Aanlijnen dus en voer ook kattenbelasting in. Als we katten ’huisdieren’ noemen, dan moeten ze niet negentig procent van de tijd buiten zijn.”

De meeste stemmers denken wel dat een loslopende Felix of Poekie gelukkiger is dan een die de hele dag binnen zit. Echter: „Als een kat gewend is om binnen te blijven, dan weet hij niet beter en heeft hij ook een prima leven.” En: „Het enige voordeel van een buitenkat is geen kattenbak. Dat is tenslotte de tuin van de buren.”