’Het kan ook best wat minder’

Sint gauw blut (Tel. 1/12) Reden: de cadeautjes zullen gemiddeld zo'n 3% duurder zijn dan in het jaar ervoor. En toch blijven we maar kopen. Want kinderen moet je niet teleurstellen, al vragen ze je de laatste centen uit je portemonnee.

Maar ik adviseer ouders om ook eens na te denken wat je je kind(eren) allemaal geeft tijdens Sinterklaasavond. Het kan natuurlijk ook allemaal wat minder. Mag de crisis dan zo goed als voorbij zijn, dat kan toch nog geen reden zijn om weer kwistig met geld te gaan strooien. Kinderen kunnen ook met 'gewone’ cadeautjes tevreden zijn. Er hoeft echt geen cadeau te worden aangeschaft dat enkele honderden euro's kost, omdat er bij de buren, vrienden, kennissen etc. ook van die dure cadeaus op tafel komen.

Ouders wees bewust met wat je je kind(eren) gaat geven op Sinterklaasavond. Voor je het weet zijn jullie kinderen niet meer tevreden met een cadeau van slechts 10 euro en eisen ze steeds meer, ook al kun dat niet betalen. Maar dat zullen kleine kinderen (nog) niet begrijpen.

Ronald Kranenburg, Lisse