De Kwestie: ’De reiziger staat niet meer centraal’

De meeste reacties op de Kwestie waren dan ook helder. Het ov gaat achteruit en dat is een slechte zaak. Voor Brugmans is een goed functionerend openbaar vervoer iets dat vanzelfsprekend moet zijn: „Bij de basis op orde hebben, hoort ook een goed functionerend ov. Als het goed functioneert, draagt het bij aan verduurzaming, betere doorstroming op autowegen en minder volle centra.”

Velen wijzen met de vinger naar de privatisering en het belang van winst maken als oorzaak van de verschraling van het openbaar vervoer. Zo beargumenteert m_lubbers: „Natuurlijk was deze misère te voorzien. Ov moet winstgevend zijn en tevens onrendabele lijnen exploiteren. En dan de inflatie en energieprijzen erbij. Het is al mis gegaan met privatisering van ov, want dan kies je voor winst en niet voor service.”

En Peer2083 gaat nog een stapje verder: „Leve de privatiseringen! Peperdure, gebrekkige zorg gaat kapot aan dwingende verdienmodellen, onze schandalig dure energievoorziening idem dito, en nu dus ook het ov. Zodra een lijntje geen winst oplevert: schrappen. De reiziger staat allang niet meer centraal: dat is ook in deze sector geld geworden. Geld. Marktwerking dus. Marktwerking maakt op den duur alles kapot, want alles wordt geldgedreven. Solidariteit? Bekijk het maar! En in moeilijke tijden wordt alles afgewenteld op de consument; de zogenaamd concurrerende bedrijven lijken samen te spannen. De grote vraag is: hoe draaien we de rampzalige marktwerking terug?”

In dezelfde trant reageren de gebruikers Marinka2019 en brulaap. Zo stelt Marinka2019: „Ja, dat blijkt wel uit het feit dat het was voorspeld. Maar mijn vraag is waarom het ov een commercieel, winstgevend bedrijf moet zijn. Als je serieus werk wilt maken van reizen met ov en minder gebruik van de auto, dan bekijk je de opbrengst en kosten van het streekvervoer niet in euro’s maar in tonnen CO2.”

Ook brulaap sluit zich daarbij aan: „Tuurlijk was de misère in het streekvervoer te voorzien, het moet bij elke aanbesteding goedkoper, maar ook daar zijn de grenzen bereikt. Dat in combinatie met het duurder worden van het ov, heeft het streekvervoer zichzelf opgeblazen en langzaam uit de markt geprijsd. Dat houdt in dat de salarissen van chauffeurs niet meer hoger kunnen, omdat er geen geld meer is en zijn stakingen het enige middel. Misschien rijdt er over niet al te lange tijd geen streekbus meer.”

Met name de verschraling en het schrappen van lijnen baren Martiens zorgen. Het is namelijk makkelijker en sneller om de auto te pakken: „Mooi verhaal. Klopt ook wel. Echter de andere kant: ik wilde laatst de auto laten staan en per trein naar het ziekenhuis gaan. Was ik bijna 20 euro kwijt. Tja dan stap je toch maar even in de auto. Comfortabeler en goedkoper ook nog eens.”