’Vaccin-weerzin hypocriet’

Elk jaar belanden zo’n 27.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik en elke dag staat de apotheek vol mensen die allerlei medicatie vol vertrouwen innemen, zonder de bijsluiter te lezen. En dan heb ik het nog niet eens over wat er allemaal wordt gesnoven, geslikt, gedronken en gerookt (op een feestje). Wat de langetermijneffecten dáárvan zijn, moge duidelijk zijn. Maar als er een vaccin is ontwikkeld dat juist ziekte en de daaruit voortkomende gevolgen kan reduceren, is het opeens: ’Ik laat me niets inspuiten’.

Yvonne van der Wal, Hoofddorp