Brief 2:’Derksen weet niks van coming-out’

Dus waarom zegt die man ‘homo's moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen’ en waarom noemt hij die mensen karakterloos? Wie karakter heeft kan gewoon uit de kast komen en een leven lang blijven, denkt Derksen. Nou, toen ik uit de kast kwam, in 1990, kon ik meteen het huis uit van mijn vader. Maar misschien had ik meer karakter moeten tonen, mijn vader op zijn bek slaan als zeventienjarige, en hem het huis uitschoppen. Zoiets, Johan?

Ik heb daarna alsnog karakter getoond, tot de dag van vandaag. Maar wel ten koste van twee pogingen tot mishandeling, een echte mishandeling en honderden scheldwoorden. Want hetero's kunnen homo's niet mer tust laten...

J. de Later,

