Brief 3: ’Moeilijke coming-out vaak schuld van ouders’

Johan Derksen roept juist tegen de homofiele man of vrouw recht je rug, toon wie je bent. Daar heeft een ander niets mee te maken. Is het eigenlijk niet de schuld van de ouders dat het moeilijk is voor jongere mensen om voor hun geaardheid uit te komen? Hebben zij niet een klimaat geschapen waarin kinderen niet worden uitgenodigd om met ze te kunnen praten? Is dat niet de schuld van verschillende religies met allerlei mogelijke aftakkingen daarvan, die prediken dat alleen man en vrouw zich tot elkaar aangetrokken mogen voelen?

