Brief 1: ’Echte ’homoproblemen’ onderbelicht’

Bijvoorbeeld het in elkaar geslagen worden als ze samen op straat lopen. Voeg daarbij het feit dat Joden in Amsterdam niet met een keppeltje over straat kunnen en we hebben echt een stilgezwegen probleem. Het zou de politiek sieren om hier eens open en eerlijk de verontwaardiging over uit te spreken. Ga ook eens de straat eens op in de steden en spreek de daders aan op hun gedrag. Dan zetten de politici een echte stap. Niet roepen ik wil in gesprek met Derksen. Dat is wel heel goedkoop scoren. Ik wacht de daden af van de politici, ben benieuwd.

Ad van Ekeren,

