’Begrip voor ’gele hesjes demonstratie’’

De achtergrond van het optreden is eigenlijk wel een klein beetje te begrijpen naar mijn mening. Nog niet zo lang geleden werd in Den Haag de loftrompet geblazen want het ging heel erg goed in ons land en iedereen zou er fors op vooruit gaan zo werd geroepen. Direct hierna besloot men om op grote schaal verhogingen in te voeren van o.a belastingen, accijnzen met als gevolg dat de gemiddelde burger er op achteruitging in plaats van vooruit. Wanneer hier iets over wordt geroepen blijft het stil in Den Haag. We zijn dus gewoon fors bij de neus genomen en dat is niet de eerste maal. Dit alles staat nog los van het bizarre klimaat verhaal wat ons allemaal nog te wachten staat en waar ook de burger weer fors voor in de buidel moet. Ik zou zeggen, de groeten en tot de volgende verkiezingen.

Peter Borst,