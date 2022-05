’Toespraak Trump wapenlobby schaamteloos’

Kinderen die in plaats van een jaarlijkse brandoefening, een 'active shooter' oefening hebben op school, maar geen seksuele voorlichting want dat is gevaarlijk, maakt de belevingswereld van de, met name Republikeinse, Amerikanen duidelijk. Interessant genoeg was het verboden om een wapen te dragen tijdens het congres waar Trump sprak. Tegen de achtergrond van de schietpartij afgelopen dinsdag in een basisschool in Uvalde (Texas) waarbij negentien kinderen en twee leraren om het leven kwamen is de foto van een glimlachende Trump met opgestoken duim met een paar bobo's uit de wapenlobby tijdens dat congres werkelijk schaamteloos.

Henk Versteeg, Nunspeet