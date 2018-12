Uitslag Stelling: ’Te veel info maakt blind’

De meeste respondenten vinden dat je met recht kunt spreken van een verkeersbordenchaos en stellen dat ze vaak drukker zijn met het letten op de borden dan op de weg. „Als je Amsterdam binnenrijdt, passeer je in een seconde wel tien of twaalf borden met zeer diverse informatie. Het is onmogelijk om de betekenis van al die borden op te nemen”, klaagt er een.

„Je ziet door de bomen het bos niet meer. Ik let er niet eens meer op”, bekent een ander.

Een op de acht stellingdeelnemers zegt zich niet te storen aan de hoeveelheid borden. „Het verkeer wordt intensiever dus zijn vaak meerdere waarschuwingsborden noodzakelijk”, vindt een van hen.

En: „Borden zijn nu eenmaal nodig om een situatie aan te geven. Of verkeersdeelnemers er iets mee doen is een ander verhaal.”

De overgrote meerderheid is het echter met Veilig Verkeer Nederland (VVN) eens dat er flink gesnoeid kan worden in dit woud aan borden. Volgens VVN kan 20 procent van de 3 miljoen borden in Nederland weg, wat driekwart van de deelnemers niet overdreven lijkt.

Gevraagd naar de verkeersborden die de meeste verwarring scheppen, staan de snelheidsborden met stip bovenaan (26%). „Op snelwegen is vaak totaal niet duidelijk hoe hard je mag rijden. Per strekkende meter geldt een andere maximumsnelheid”, schrijft iemand. Een ander mort: „Verwarring levert meer bekeuringen op, dus meer geld in de staatskas, vooral bij 120-130 kilometer wegen.”

Na de snelheidsborden vinden de respondenten de informatieborden (18%) en verbods- en gebodsborden (14%) veel aan duidelijkheid te wensen overlaten. „Sommige borden hebben zoveel tekst dat stilstaan bijna noodzakelijk is om ze te lezen. Of vijf borden aan één paal en dan drie palen na elkaar. Of elkaar tegensprekende borden...”, ergert iemand zich.

Ook wordt in de reacties veel geklaagd over borden bij wegwerkzaamheden. „Wanneer worden die eindelijk eens weggehaald wanneer de klus klaar is?”, vraagt een respondent zich af. „Rijd ik 50 kilometer in plaats van 100, blijkt het niet nodig te zijn.”

Sommigen vinden niet zozeer de hoeveelheid borden verwarrend maar meer de plek waar ze geplaatst worden - „vaak lijken ze lukraak neergezet” -, anderen hebben vooral last van de grote (bewegende en flitsende) reclamezuilen langs de weg. „Die leiden meer af dan een bordje meer of minder.”

Ongeveer driekwart van de stellingdeelnemers denkt dat het schrappen van verkeersborden ten goede komt aan de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid, maar daar is deze respondent het niet mee eens: „Je kunt het aantal verkeersborden terugbrengen, de verkeersdeelnemers houden zich er tóch niet aan.... Waar het aan ontbreekt in Nederland is het handhaven van de regels, wáár is de verkeerspolitie?”

Er zijn er meer die constateren dat steeds minder Nederlanders zich aan de verkeersregels houden. „Dit heeft niets met de borden te maken maar met de verhuftering van de gemiddelde chauffeur.”