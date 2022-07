’Slachtoffers van de bureaucratie’

Zowel in België als in Duitsland hebben autoriteiten veelvuldige waarschuwingen van deskundigen in de wind geslagen en heel erg dwaze beslissingen genomen. Dood door schuld dus, zonder dat er ook maar iemand ter verantwoording is geroepen. Overigens is er goed nieuws: het aantal klimaatdoden is de laatste honderd jaar dramatisch gedaald. Want veel meer mensen stierven vroeger door koude dan door warmte. En bijna altijd zijn dit slachtoffers van slecht overheidsbeleid. Misschien kan Timmermans daar eens aandacht aan besteden, want daar is veel winst te behalen.

Martien de Wit,

Valkenswaard