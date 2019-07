’Van Nieuwenhuizen prima premier’

Ze zou dan de eerste vrouw zijn die deze positie bekleedt en toont hiermee ambitie en geloof in eigen kunnen. Als minister treedt ze daadkrachtig op en komt ze op voor de zwijgende meerderheid.

Grote vraag blijft natuurlijk wel of Mark Rutte een stap opzij wil doen, want aan hem zie je dat hij zich als premier als een kind in een snoepwinkel voelt !

Bas Overmars, Amsterdam