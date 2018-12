’Klimaattop is schijnvertoning’

Als het klimaatprobleem zo groot is organiseer deze dan anders. Zorg dan dat er niet uitbundig gevlogen hoeft te worden om meer dan 20000 mensen, zoals staatshoofden, ministers, ambtenaren en andere zogenaamde experts meerdere keren naar Polen heen en weer te laten vliegen.

Ik hoop dat meer deskundigen zoals professor Tol zich uit durven te spreken over het ware verhaal van het klimaat om de waanzinnige ideeën die nu geopperd worden te temperen en om te voorkomen dat er miljarden euro’s in de toekomst verspild gaan worden zonder een noemenswaardig resultaat. Dit geld kun je maar één keer uitgeven!

Ik vraag me verder af of er in Katowice ook gesproken wordt over het kappen van grote delen van oerwouden in Brazilië en Indonesië. Hierdoor worden de longen van de aarde op een bruuske wijze aangetast.

J. Meuzelaar