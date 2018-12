’’I Amsterdam’’ symbool van saamhorigheid’

Het zijn de Amsterdammers, met hun openheid, hun specifieke charme en humor, die de stad maken. Symbool voor doorgeslagen individualisme lees ik in de ene krant, symbool voor massatoerisme in de ander. Wat wil Amsterdam nu eigenlijk? Dat mensen komen voor de hoertjes en de wiet, of voor de letters die eigenlijk, naar mijn mening, symbool staan voor de mensen die Amsterdam maken wat het is? Of willen de Amsterdammers de stad weer voor zichzelf? Dan zou 'n flinke toeristentaks ook helpen. Belasting heffen is sowieso 't enige dat politiek links echt kan. Maar ik dwaal af. Het is voor mij juist de individualiteit die de stad zo leuk maakt: je loopt met 'n kozijn (dat je ergens gevonden hebt) door de stad en iemand zegt: nou moet je er nog een pandje bij kopen! Of de tramconducteur die omroept: Rembrandtplein, voor hen die dorstig zijn! Er was trouwens, 'n aantal jaren geleden, in Duitsland 'n vergelijkbare actie, hoewel zonder letters, onder de titel 'du bist Deutschland' met 'n vergelijkbaar idee: namelijk dat we als collectie individuen 'n gemeenschap vormen die groter is dan de som van haar componenten. We zijn het allemaal samen, Duitsland of Amsterdam, en we moeten er samen het beste van maken. Als groep maar ook als individu! Juist die wrijving tussen groep en individu is wat het leven zo interessant maakt, maar ook de saamhorigheid en het voor elkaar opkomen. De problemen van 't individu zijn de problemen van de groep en vice versa, zei al Krishnamurti. Juist dat amalgaam van "I am" en "Amsterdam" is voor mij symbolisch voor de saamhorigheid! Dat zit allemaal in die 12 letters, maar je moet er wel over nadenken en het niet zomaar wegzetten als symbool voor individualisme of massatoerisme..

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik