’Beperkt budget voor verzekering’

In luxe kantoren en met mooie onbegrijpelijke plaatjes kloppen ze het geld uit de zakken van de mensen. Daarom heb ik altijd alleen een basisverzekering, brandverzekering, autoverzekering en reisverzekering gehad en heb ik die nu nog. De reisverzekering heb ik, omdat deze in verhouding véél goedkoper is dan een verzekering die alleen voor die ene reis geldt. Ook heb ik altijd voor mezelf gewerkt, dus geen ww, aowbz, ziektewet, etc. Alleen de AOW. En daar geniet ik nu van tesamen met m'n geld dat ik heb bespaard op het niet betalen van niet noodzakelijke verzekeringen.

Peter Jonker,