’Maak extra id-kaart voor gecorrigeerde leeftijd’

Er is nu eenmaal een categorie mensen die zich ongemakkelijk voelt bij het noemen van hun leeftijd. In de praktijk is de verandering van de leeftijd in het paspoort natuurlijk niet haalbaar, al was het alleen maar omdat ontelbaar veel mensen morgen hun leeftijd in de AOW gerechtige zouden willen veranderen. Misschien is het een idee, een extra ID document in het leven te roepen, waarin door een officiële instantie b.v. jaarlijks een biologische leeftijd wordt vastgesteld. Hier moet dan uiteraard voor worden betaald. Er zou zo maar een hele nieuwe bedrijfstak kunnen ontstaan!

Adrie Horsten,