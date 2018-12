’Systeem verkeerslichten vervangen’

Weg ermee dus. Wat ook weleens aan een nieuwe zienswijze toe is, is het gebruik van onze verkeerslichteninstallaties. Van oudsher is de volgorde rood, groen en oranje. Dit systeem werkt vertragend, doordat er vaak nogal wat sufferds vooraan staan, die te laat door hebben dat het licht op groen staat. Dat kan sneller door -zoals bijvoorbeeld bij onze oosterburen- na rood eerst even het oranje licht te tonen en direct daarna het groene sein. Je bent dan sneller weg bij het verschijnen van het groene licht wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. De Duitse 'gründlichkeit' is niet voor niets spreekwoordelijk en daar kunnen we dus ook van profiteren. Ik denk dat het minstens een gedegen onderzoek verdient.

Jan Muijs