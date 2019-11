Brief 1: ’VVD heeft zitten slapen’

Maar hoe je het wendt of keert, de VVD heeft zitten slapen en geen enkele daadkracht getoond om de belangen van de kiezers te behartigen. Is gewoon meegegaan met de coalitiepartijen in het kabinet en GroenLinks. Domweg de bekende oortjes laten hangen.

Zijn opstelling en verantwoording geven dan ook geen enkele vertrouwen in de naaste toekomst. Op het moment suprême haalt hij iedere keer bakzeil. Hij kan daarom veel beter zijn functie neerleggen.

J. Werkhoven

