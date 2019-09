’Aanpak Halsema van misdaad is te weinig, te laat en te slap’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, te midden van hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en waarnemend hoofdcommissaris van de politie Jan Pronker tijdens een toelichting op de Amsterdamse veiligheidscijfers over 2018, eerder dit jaar. Ⓒ ANP

Nadat een rapport over misdaad in Amsterdam vorige week het land schokte, debatteert vandaag de gemeenteraad over het geweld in de hoofdstad. Vier fractieleiders zijn zeer verontrust over de aanpak van burgemeester Halsema en besloten onderstaande brief in te sturen.