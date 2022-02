Er loopt inmiddels ook nog een onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland én de vraag of onze regering excuses moet aanbieden voor alle toenmalige misstanden die als misdaden tegen de menselijkheid kunnen worden aangemerkt. Maar we zijn er nog lang niet.

Onze militairen worden nu ook beschuldigd van structureel en excessief wreed geweld tegen de inlanders tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949). Opnieuw rijst de vraag of onze regering voor dat optreden excuses moet aanbieden. Maar die buitengewone wreedheden kwamen niet alleen van de Nederlanders. Ook de zogenaamde Ploppers zoals de onafhankelijkheidsstrijders daar ook genoemd werden staken de Nederlanders welhaast naar de kroon wat wreedheden betreft. Ook Nederlandse militairen werden in hinderlagen gelokt en bruut afgeslacht. Er is een spreekwoord dat zegt: waar twee vechten hebben twee schuld.

De nog in leven zijnde veteranen en hun nabestaanden hebben geen enkele behoefte om op welke manier dan ook nog herinnerd te worden aan de verschrikkelijke tijd van toen. Laat het rusten!

Jan Muijs, Tilburg