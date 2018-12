’Leraar kan ook zonder poespas’

Als vrijwilliger had ik meestal de grootste lol in de klas omdat ik niet naar vergaderingen ging, niet aan dossiervorming deed, geen enkele administratie hoefde te doen, alleen overleg pleegde m.b.t. praktische en noodzakelijke zaken en vooral geen enkel contact had met b.v. psychologen die een studiedag voorbereid hadden over communicatie. De directie had alle vertrouwen in mij. De verpleger krijgt meer tijd voor z’n patiënten, las in dezelde krant op de voorpagina. Datv zou ook moeten gelden voor het onderwijs. Een leerkracht die niet met een soortgelijke ballast zit, heeft meer tijd voor z’n leerlingen en meer lol. Ik ben in 1965 in ’t onderwijs begonnen. Als ik nu moest beginnen…… ik weet ’t zo net nog niet.

Jac Lint, Bergen op Zoom