Uitslag Stelling: ’De overheid is met alles te soft’

Maar liefst 87 procent vindt dat de overheid te soft is in drugsaanpak. „De overheid is met alles te soft”, zegt iemand, „en zeker in de aanpak van drugs”. „Het drugsgebruik zelf kunnen ze niet aanpassen”, zegt een ander, „wel de naakte waarheid laten zien van wat drugs daadwerkelijk aanrichten, want in de media krijg je vaak een verkeerd beeld. Bijvoorbeeld door tv-programma’s waarin het drugsgebruik bijna wordt geïdealiseerd.” Jongeren onderschatten zo de gevaren van drugs, vindt 94 procent. Sommige deelnemers zijn voor het legaliseren van drugs.

Vrijwel iedereen pleit voor veel meer gerichte campagnes en voorlichting want; „drugsgebruik blijft toch wel bestaan”. Een deelnemer zegt nuchter: „Drugsgebruik is het nieuwe roken. Alleen zijn de gevolgen van drugsgebruik groter. Er moet veel meer controle komen op feestjes, festivals en het werk.” Maar sommigen vinden juist dat te veel bemoeienis averechts werkt.

Menig respondent vindt dat ook de drugsgebruiker zwaar gestraft zou moeten worden en niet alleen degenen die drugs verkopen. Al moeten die veel strengere straffen krijgen. Iemand schrijft: „Het moet niet lonen om drugs te produceren. De straffen zijn nu veel te laag, criminelen lachen zich suf.” En een andere deelnemer stelt: „Tieners die drugs gebruiken moeten hard worden aangepakt, ze geven het slechte voorbeeld”.

Het gebruik van harddrugs is eigen verantwoordelijkheid, vindt de meerderheid van de respondenten, en niet die van de overheid. Maar dat drugs een serieus probleem zijn, daar zijn de meesten het wel over eens. „Net als andere verslavingen zijn drugs niet of moeilijk uit te bannen. Er gaat te veel geld in om”, zo luidt een reactie.

Meerdere respondenten vinden het een grote misser dat in het preventieakkoord niet een verbod op drugs is opgenomen. „Maar ja, dat levert geen geld op voor de overheid.”

De schade die drugsgebruik en bijbehorende handel veroorzaken, kost de maatschappij veel geld, aldus de respondenten. Zij vinden het niet uit te leggen dat er gewoon legaal wiet gekocht kan worden terwijl op allerlei locaties illegale drugslaboratoria ontstaan. „De schade is enorm als er iets mis gaat”, foetert een respondent. Een ander merkt op: „En het blijft niet alleen bij drugsgebruik: drugs zijn onlosmakelijk verbonden met onder andere wapenhandel, overvallen en diefstal en andere delicten.”

Een respondent vindt dat het vijf voor twaalf is en dat de overheid eindelijk de ogen eens moet openen: „Er is overal een verbod op in Nederland; op roken en alcohol, maar drugs zijn overal te koop en ook nog voor een lage prijs. Het gedoogbeleid moet stoppen”. Strenger aanpakken dus is de conclusie van de overgrote meerderheid, omdat drugs criminaliteit in de hand werken en het leven van jongeren kunnen verwoesten. „Jongeren zijn kwetsbaar en gemakkelijk te verleiden om mee te doen in handel of gebruik. Gebruik kan leiden tot psychoses waar een kind soms nooit meer van herstelt, en zelfs tot de dood. Neem verantwoordelijkheid en stelling, overheid!”