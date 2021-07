’Ook bever schadelijk voor dijken’

Nu hebben onze ’natuurvrienden’ de bever uitgezet, een dier dat een flink stuk groter is dan de muskusrat. De bever maakt ook tunnels, alleen zijn deze veel groter, ca. 60 tot 70 cm in doorsnee. Er zijn al twee tunnels ontdekt in de polder in de omgeving van Swifterbant, een bij de Noordertocht en een in het Swifterbos, vlak bij het dorp. De tunnel loopt onder het fietspad door in de provincie Flevoland. Vlak naast het fietspad is een groot hol gegraven, De bever is een beschermd dier zonder natuurlijke vijanden, dus deze plant zich ongestoord voort.

Staatsbosbeheer heeft eerder een project gehad, de Oostvaardersplassen, dat op een drama is uitgelopen en dat nog steeds voort duurt. Ten einde raad is het beheer hiervan overgegaan naar de provincie. Maar de bever is veel gevaarlijker voor onze polders en er rust een grote verantwoordelijkheid bij Staatsbosbeheer. Deze ’hobby’ is onverantwoord.

P. Kostelijk