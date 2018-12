’Conclusie: pact niet ondertekenen’

Wij zijn een enorm rijk land, maar is dat wel zo? Voedselbanken, gezinnen in oplosbare schuldsituatie's, het afschaffen van weduwe- en weduwnaarspensioenen ANW, en zo wordt ons sociale stelsel continu afgebroken.

Ouderen zonder eigen vermogen die afhankelijk zijn van een pensioen dat alleen maar is gezakt. Studenten die straks met een enorme studieschuld zitten, onbetaalbare woningen, huren die maar blijven stijgen. Waar gaan wij de mensen huisvesten?

Voor verlaging van de AOW is zogenaamd geen geld. Ik geloof Rutte en zijn companen allang niet meer! Nederland is veel te vol! Overigens moet je mensen in nood helpen, maar daarna terug naar eigen land om de boel weer op te bouwen.

Sandra Bronkhorts-Dros, Leeuwarden