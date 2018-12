’Kapsalon aan huis loont’

Er is namelijk meer aan de hand. Jaren geleden heeft onze overheid besloten om de verplichte vakdiploma’s af te schaffen. Dit omdat migranten ook een kans moesten hebben om een eigen zaak te openen. Dat zou goed zijn voor de integratie. Met als gevolg dat er nu een wildgroei van kapsalons is waar ze voor 10 euro knippen. En waar burgemeesters hun zorgen over uitten in verband met witwaspraktijken.

Daarnaast hebben de meeste gemeentes het vestigingsbeleid verruimd met de notitie ’vrije beroepen aan huis’. Hiermee is de weg vrijgemaakt om in de slaapkamer, garage en/of blokhutje een kleine salon te starten. In combinatie met een partner met een volledige baan is dat voordeliger dan werken in een salon in de winkelstraat. De kleine salons maken te weinig omzet om BTW af te hoeven dragen.

En zo is de kappersmarkt langzaam maar zeker uitgehold. De kappersorganisatie ANKO stond erbij, keek ernaar en heeft het allemaal laten gebeuren.

Henk de Fluiter,

Voorthuizen