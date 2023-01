’Boete voor omroep ON terecht’

Een lezer breekt een lans voor omroep Ongehoord Nederland door te stellen dat de boete van 56.000 euro ondemocratisch is (WUZ, 2/1). De boete is 1,5 procent van het voor ON vastgestelde jaarbudget van 3,7 miljoen euro voor het jaar 2022.

De publieke omroep heeft een maatschappelijk belang. Wij vinden dat de overheid moet zorgen voor goede publieke voorzieningen. Een voorbeeld van zo’n voorziening is de publieke omroep.

Ongehoord Nederland zegt een stem te willen geven aan mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen in de gangbare politiek en media, en geeft daarbij regelmatig kritiekloos het podium aan extreem-rechtse denkers en ideeën.

Vrijheid van meningsuiting is prima, maar dit moet niet worden verward met het presenteren van ’alternatieve’ feiten welke aantoonbaar niet juist zijn. Dit is, net als het in veel gevallen ontbreken van hoor- en wederhoor, in strijd met de journalistieke code.

De boete wordt niet zomaar opgelegd want er zijn meerdere gesprekken en vervolgens waarschuwingen geweest. Met die boete is dus helemaal niets mis!

Henk Versteeg, Nunspeet