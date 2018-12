Uitslag stelling: ’Jonge generatie verwend’

De jongere generatie kan hoogstwaarschijnlijk op weinig medelijden rekenen bij de deelnemers aan de Stelling van de Dag omdat tachtig procent van hen 45 jaar of ouder is. Velen van hen zien de jonge generatie als verwend en vinden dat ze thuis in de watten worden gelegd. Één van hen: „Ze komen terecht in de harde werkelijkheid. Ik heb echt geen medelijden met deze klaaggeneratie.”

Dat ze het zo slecht hebben, hebben leden van deze generatie vooral aan zichzelf te danken, zo denken de meesten. Twee derde denkt dat millenials te hoge eisen stellen aan een baan en daarom niet aan de bak kunnen komen. Een deelnemer wijt dit aan opvoeding: „Wij ouders hebben een zwakke generatie voortgebracht. Verwend en gemakzuchtig.”

In de commentaren komt het woord ’verwend’ erg veel voor. Maar ook andere, negatieve kwalificaties komen naar voren in de reacties, zoals ’eigenwijs’ en ’mond vol over rechten, maar doof voor plichten’. „Doordat ze verwend zijn, hebben ze een onrealistisch verwachtingspatroon. Dat komt doordat ze altijd de hemel in zijn geprezen door hun ouders”, stelt iemand.

Iets minder stemmers denken dat millennials moeilijker aan een woning kunnen komen doordat ze die hoge eisen stellen. „Dan ga je maar wat verder uit de binnenstad wonen. Wedden dat de huizenprijzen in West-Friesland best wel meevallen?”, vindt een stemmer die duidelijk vindt dat veel millennials aanstellers zijn.

Veel respondenten kunnen het niet nalaten om vergelijkingen te trekken tussen nu en vroeger. „Ik woonde na mijn studie ook nog thuis. Een woning en een baan krijgen was toen ook niet al te makkelijk.” En: „Wij moesten vroeger eerst tien procent sparen, voordat we een huis konden kopen. We gingen weinig uit en niet eens ieder jaar op vakantie.” Tenslotte: „Toen wij jong waren, moesten we ook zeven jaar wachten op een huis.”

Een ander euvel waar deze generatie vaak mee te kampen heeft, is een burn-out. Hiervan denken de meeste stemmers dat het aanstellerij is. De meesten vinden de jeugd van tegenwoordig vooral lui. „Vroeger werkten we 48 uur, nu nog maar nauwelijks 36. Hoezo burn-out?” Iemand weet de oorzaak wel: „Ze beginnen aan een studie die veel te moeilijk voor ze is. Geen wonder dat ze opgebrand raken.”

De meesten denken dat deze generatie jongeren het niet slechter heeft dan hun ouders. Toch heeft 34 procent van de deelnemers wel mededogen. Zo schrijft één van hen: „Lekker makkelijk om jongeren aanstellers te noemen. Alle problemen die de eerdere generaties hebben gecreëerd, treffen nu de jongeren. Ondertussen betalen wij ons blauw aan ziektekostenpremie en pensioenen van de babyboomers. En dan word je nog verplicht je in de studieschulden te steken door dat ‘sociale’ leenstelsel.”

Velen vinden het ongezond dat millennials weinig kans hebben op de woningmarkt, maar voorrang bij de toewijzing van huurhuizen gaat weer te ver. Veruit de meesten vinden uiteindelijk dat de ouderen van nu het het zwaarst hebben.