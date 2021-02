’Bespaar met warmtepomp’

Ik heb in mijn nieuwbouwwoning vier jaar geleden een warmtepomp laten plaatsen in combinatie met zonnepanelen. Het resultaat is een energierekening van nul euro en de temperatuur in huis is vaak zelfs te hoog, waardoor ik deze regelmatig naar beneden moet bijstellen.

Ik kan alleen maar positief adviseren over de installatie van een warmtepomp, maar wel in combinatie met zonnepanelen.

Guus Korremans,

Berkel-Enschot