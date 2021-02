Brief 1 ’Leven van Julio Poch verpest’

Buitenland

Omstreden Poolse abortusregels ingevoerd

Abortus in Polen is voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het Constitutionele Hof bepaalde drie maanden geleden dat abortus niet langer is toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Dat oordeel is ondanks massale straatprotesten nu officieel geworden. De aanscherp...