’Kosten warmtepomp veel hoger’

Een warmtepomp vraagt een ’lage-temperatuursysteem’. Onze vloer is 23 graden en houdt het hele vrijstaande huis op 21 graden. Dat kost ongeveer 3000 kWh per winter. Om dat mogelijk te maken, zijn de vloer en het plafond met 24 cm dik isolatiemateriaal geïsoleerd, hebben we 42 cm dikke isolerende muren en drievoudige beglazing. Omdat alles potdicht zit, is een ventilatiesysteem voor alle ruimten een must (nieuwbouw €8500 en alle buizen onzichtbaar in vloeren en plafond weggewerkt).

Als het al mogelijk is om een bestaand huis geschikt te maken voor een warmtepomp met een betaalbaar energieverbruik, dan schat ik op basis van ons nieuwbouwhuis een bedrag van minimaal €50.000,- nodig te hebben. Over het lawaai dat alle buitenunits in de straat samen maken hebben we het dan nog niet gehad.

Niek Groenendijk, Freudenburg (D)