’Strijd tegen tabaksindustrie heeft geen zin’

Dat was het dan zou je denken, want ieder normaal denkend mens zou zijn verlies nemen. Maar dan leren we de echte Ficq kennen. Zij overweegt door te procederen bij het Europese hof. We weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid en met name verwoestend is voor de longen. Ficq toont zich nu als de spreekwoordelijke Don Quichot die tegen windmolens vocht. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Jan Muijs, Tilburg