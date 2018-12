’Beperk vuurwerkvrije zones’

De Meern - In de Telegraaf van woensdag vijf december 2018 las ik het artikel ‘Vuurwerkvrije zones in De Bilt’. In dit artikel las ik dat de bewoners van de gemeente De Bilt, bij voldoende steun, mensen die tijdens oud en nieuw vuurwerk afsteken, mogen aanspreken. Ik ben het hier gedeeltelijk mee eens, schrijft Yoran Wagemakers.