Ombudsman: Na 60 jaar eindelijk erkenning

Gerard kwam bij de marine in 1956 en bleef daar tot 1962. Van augustus 1958 tot november 1959 diende hij in Nederlands Nieuw-Guinea. Deze tijd telt dubbel bij je pensioenjaren. En aan deze uitzending dankt hij ook zijn veteranenstatus. Op de dag dat hij met pensioen gaat krijgt hij bericht van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP voert militaire pensioenenwetten uit namens het ministerie van Defensie. Gerard heeft geen recht op pensioen van de Marine. Hij komt vijf dagen te kort! Hij kan het niet geloven en is dan ook zwaar teleurgesteld.

Gerard blijkt niet de enige te zijn. Een groep van zo'n vijftig marine-veteranen zit in hetzelfde schuitje. Ze voelen zich door de kille afwijzingsbrief miskend. Voor Gerard is de maat vol en hij zoekt contact met de Veteranenombudsman. Medewerker Matthijs pakt dit op. De pensioenopbouw voor militairen blijkt in die jaren bij wet vastgesteld en geen regeling van het ministerie van Defensie. Sinds de Algemene militaire pensioenwet in werking is, is deze manier van pensioenopbouw niet meer veranderd. Matthijs weet Gerard te vertellen dat daardoor al meer dan vijftig jaar een opbouw geldt van minimaal vijf jaar dienstjaren en dat er geen opbouw van pensioenrechten is vóór de 18e verjaardag. Deze groep veteranen trad op hun 16e in dienst. De militairen die hierdoor minder of geen pensioen ontvangen, hebben geen premie betaald voor hun pensioenopbouw.

Voor de Veteranenombudsman is het helder dat dit voor deze veteranen heel onbevredigend is. Zij voelen zich niet gewaardeerd. Ze zijn destijds niet voorgelicht over pensioen en nu worden ze geconfronteerd met zo’n kille afwijzingsbrief. Matthijs organiseert een gesprek tussen de betrokken veteranen en het ministerie van Defensie. Om de lucht te klaren en te kijken of er oplossingen zijn. De Veteranenombudsman kan dus niets aan de situatie zelf veranderen. Ook de Defensieminister moet zich aan de wet houden. Het gesprek levert wel een nette brief van de minister op, waarin ze haar waardering uitspreekt voor de veteranen en uitlegt hoe het zit met de pensioensituatie. Als blijk van waardering heeft ze de veteranen, hun partners en begeleiders ontvangen op landgoed de Zwaluwenberg voor een diner. Voor deze veteranen voelt dit als een stukje erkenning.

*Gefingeerde naam