Onlangs mocht ik mijn eerste achterkleinkind komen bewonderen. Vanuit Heerenveen naar Groningen met de bus. Ik had veel bij me: een bos rozen en twee boodschappentassen met cadeautjes, hangend aan mijn rollator. Ik dacht: hoe kom ik ooit in die bus?