Nederlandse taal meer beschermen

Nu red ik me goed met mijn Engels, maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die wel moeite met de taal hebben. Verder vind ik dat als je in Nederland komt werken en wonen de Nederlandse taal machtig moet zijn en in ieder geval taallessen moet nemen. Treurig vind ik ook dat we steeds meer Engelse woorden overnemen en er aan universiteiten colleges in het Engels worden gegeven. We zouden, net als de Fransen, trotser op onze mooi taal moeten zijn en deze zoveel mogelijk moeten beschermen tegen ’verengelsing’.

Bas Overmars,

Amsterdam