’Te negatief over millennials’

Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen, dit heb ik wel in verhalen van mijn moeder gehoord die ook bewust de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Helaas is dat een generatie die is blijven hangen in negativiteit, want ’vroeger was alles beter’. Wat weten jullie van deze millennials? Waarschijnlijk weinig. Alleen negatieve berichtgeving via de media. Ik ben moeder van twee jonge mannen van deze generatie. Het zijn mannen die zich zowel qua karakter als opleiding ontwikkeld hebben tot een nieuwe generatie waar wij trots op mogen zijn. Ik ken heel veel mensen van deze generatie, zonder uitzondering zijn het hardwerkende mensen die bewogen en sociaal in het leven staan. Let op, naoorlogse opinisten: zij betalen jullie AOW! Natuurlijk zijn er uitzonderingen van mensen die niet zo’ een geweldige opleiding hebben genoten en moeite hebben om werk te vinden. Al helemaal als je een achternaam hebt die ’anders’ klinkt.

Heb ik mijn zoons verwend? Waarschijnlijk wel, maar niet omdat het moest maar omdat het kon. Ik ben blij dat ik ze heb kunnen geven wat ik vroeger niet heb gekregen omdat de middelen er niet waren. Natuurlijk heb ik ze geprezen als ze iets goed deden. Iedereen verdient een schouderklopje. Helaas wonen ze inderdaad nog thuis omdat er gewoon geen betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de randstad. Het argument dat er in West-Friesland genoeg woningen zijn, slaat nergens op. Geboren in Amsterdam en werken in Amsterdam. Dan ga je niet daar wonen. Ik heb een voorstel, als al die mensen die denken dat je daar beter een huis kunt krijgen, ga er naartoe en laat je waarschijnlijk betaalbare huurwoning achter voor de huidige millennials.

Dus mensen, denk eens na voordat je een opinie hebt. Net als mensen zonder kinderen (wel of niet vrijwillig) die aan ouders gaan vertellen hoe het moet. Kom uit je veilige woning vandaan en verdiep je eens in de huidige generatie. Het is echt niet zo slecht als dat jullie denken.

Areke Banen