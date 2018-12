Uitslag stelling: Verzet door bambi-complex

Afgelopen week stapten diverse clubs naar de rechter met het verzoek om Staatsbosbeheer tegen te houden 1730 edelherten af te schieten. De organisatie doet dit juist om te voorkomen dat de dieren anders een hongerdood zouden sterven. Driekwart van de stemmers vindt dood door een kogel een beter lot voor de herten dan dat ze langzaam zouden wegkwijnen. Toch zijn er ook enkelen die dit niet kunnen aanzien. „Deze prachtige dieren afschieten, is pure genocide. Welke gekken hebben dit zo ver laten komen?”

De dieren in leven houden door bijvoeren, vinden veruit de meeste stemmers ook geen optie. „Zo wordt het aantal alleen maar groter en dat is onwenselijk”, meent één van hen. Een ander gaat zelfs zo ver om te zeggen dat juist door het bijvoeren op aandringen van diezelfde actievoerders het probleem groter is geworden. Maar sommige opp§osanten vinden bijvoeren wel een goed idee. Ook suggereren zij de populatie te verplaatsen om de hertenlevens te sparen. „Misschien is na het verplaatsen van de paarden wel weer wat meer plek voor de herten, zodat er minder afgeschoten kunnen worden?”

De rechter gaf de dierenorganisaties geen gelijk en Staatsbosbeheer mag dus herten gaan afschieten. De dierenbeschermers dreigen echter met acties. De respondenten vinden echter dat zij het besluit van de rechter moeten respecteren. „Actievoeren mag, dreigen met geweld niet. Het zou wat moois zijn als iedereen die het niet eens is met de uitspraak van een rechter geweld zou gaan gebruiken.”

Sommigen verwijten de actievoerders te lijden aan een bambi-complex. „Het zijn meestal stadsen die te veel naar films hebben gekeken. Je kunt niet op een postzegel leven met al die dieren, dus er moet wat gebeuren.” En een andere deelnemer: „Als je je zo druk maakt over dierenleed, ga dan demonstreren bij die megastallen.”

De meesten geloven niet dat medewerkers van Staatsbosbeheer het zelf lollig vinden om de edelherten dood te maken. Driekwart van de stemmers denkt dat de boswachters hierbij ook zorgvuldig zullen handelen.

De medewerkers van Staatsbosbeheer ontvangen dreigmails en -telefoontjes, zelfs rouwkaarten. Bijna alle stemmers vinden dat de daders hiervan moeten worden opgespoord. „Zodra je mensen met de dood gaat bedreigen, dan ben je zelf toch ook niet meer dan een jager”, vraagt één van hen zich af. Anderen noemen dit soort bedreigingen ’ziek’ en ‘onacceptabel’. „Oppakken dat zooitje”, luidt een ongezouten commentaar.

Bijna niemand gelooft dat het afschieten van herten het leven van beschermde vogelsoorten zou verstoren. Twee derde van de respondenten heeft dan ook geen begrip voor de motieven van de actiegroepen. „Het zal toch raar zijn als natuurbeheerders op vogels gaan schieten”, schampert één van hen. Sommigen denken juist dat het goed zou zijn als zoogdieren helemaal zouden verdwijnen uit de Oostvaardersplassen. „Het toestaan van grotere dieren - zoals vossen- heeft juist geleid tot de uitroeiing van vogels”.