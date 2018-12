Moet Schiphol verder kunnen groeien?

Schiphol zit de komende jaren op slot voor verdere groei en hoe het verder moet, is een raadsel. De belanghebbende partijen hebben tegengestelde agenda’s, waardoor de discussie over de toekomst van Schiphol is vastgelopen. Omwonenden willen geen herrie, milieuclubs willen geen vuile lucht, politieke partijen willen geen kiezers verliezen en omliggende gemeenten willen huizen bouwen en grond verkopen.