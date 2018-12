’Inwoners Aalsmeer soms wanhoop nabij’

Aalsmeer is een prachtig oer-Hollands tuinbouwdorp net onder Amsterdam. Het is er goed toeven…. totdat Schiphol tot leven komt. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat denderen de vliegtuigen over het dorp. Van de 500.000 vluchten per jaar gaan er ruim 100.000 over de Aalsmeerbaan.