Laat Schiphol maar groeien: het liefst in zee…

Dus, beste Robbert-Jan van Duijn, ook als wethouder van de gemeente Aalsmeer word je niet gehoord. Of niet geloofd. Of niet relevant geacht, door een groot deel van de reageerders op Telegraaf.nl.

En toch, zegt Barggen339: „Waarom moeten de bewoners rondom Schiphol accepteren dat ze vieze vuile lucht moeten inademen omdat de mens zo nodig wil of moet vliegen?” En het meest gehoorde antwoord is een wedervraag: „Waarom gaan ze daar dan wonen?”

Dus… klagende omwonenden; daar wordt door de rest van Nederland niet naar geluisterd. Sterker nog, zelfs sommige buren luisteren er niet naar. Wiz1abc280 bijvoorbeeld: „Ja, ik woon ook in Hoofddorp. (…) Natuurlijk hoor ik ze ook, maar we leven er met zijn allen goed van.” En Roam744: „Ik woon vlak bij Schiphol en heb regelmatig last van vliegtuigen. Daar klaag ik niet over, dat wist ik toen ik er ging wonen.”

De groei van Schiphol mag dus kennelijk niet worden geremd door een paar klagende omwonenden, maar we moeten wel kijken naar de milieu-effecten. Nee, niet naar het geluid. Daar hebben we het over gehad. De CO2-uitstoot, dat is de reden dat er bijvoorbeeld 7 euro vliegtaks in de maak is. Per vlucht. Kijkuit maakt zich zorgen: „Dag in, dag uit wordt de lucht die we inademen viezer en smeriger.” En Gezellig zegt: „Vliegen is de meest vervuilende manier van reizen. Heel erg vervuilend. Als Schiphol nog meer mag groeien hebben alle maatregelen die wij als burger voor het milieu moeten doen geen enkel nut. Geen houtkachel, rekeningrijden, geen gas en weet ik veel wat; allemaal een druppel vergeleken het vliegen.” En Richardkamp wordt er cynisch van: „Wij moeten aan de warmtepompen (…) Russisch gas laat immers de wereld vergaan. Maar nog meer kerosine verbranden, hoog in de atmosfeer, is vooruitgang!”

En toch zijn de voorstanders van groei in de meerderheid. En nee, dat zijn geen volgers van Hans de Boer, want hij ondervond veel weerstand bij zijn verhaal. Nee, de voorstanders gaan vooral vanuit zichzelf voor economische groei. P.voet344 wil wel graag naar zee: „Dan kun je blijven groeien. Met de huidige landterminal blijf je elk jaar weer tegen grenzen aanlopen.” Voor Herman73 sluit het een het ander niet uit: „Schiphol moet absoluut kunnen blijven groeien, terwijl we ook razendsnel aan een nieuwe luchthaven op zee gaan bouwen.”

moler73414 is ook voor groei: „Ja, Schiphol moet zeker verder kunnen groeien. Tja, ik ben mij bewust dat het misschien voor iets meer overlast kan gaan zorgen, maar dit weegt naar mijn mening niet op tegen de vele voordelen die wij allemaal hebben door zo’n goede luchthaven.” En dat is dan beter dan uitbreiden op zee? Zeker, zegt Jorge: „ Koop desnoods alle woningen in een straal van 5 kilometer op om te kunnen uitbreiden. Dat is goedkoper dan een nieuw vliegveld op zee.”