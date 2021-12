Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Klaagzang van Sylvana Simons (Bij1) is puur politiek

Door Roderick Veelo

Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons beweert zich onveilig te voelen in de Tweede Kamer. Het betreft hier geen bedreigingen die Simons in haar mailbox aantreft, maar een houding van collega-Kamerleden die zij als vijandig ervaart. Dat is niet oké voor Sylvana, maar of opmerkingen aan haar adres ook vijandig bedoeld zijn doet ertoe.