Brief 3 ’Gevolgen faillissement niet te overzien’

De banken zijn zeker alweer vergeten dat ze zelf ook staatssteun hebben gehad tijdens de bankencrisis en ook op omvallen stonden.

Indien KLM onverhoopt geen staatssteun zou krijgen, dan mogen de banken eerst eens heel goed gaan nadenken wat er allemaal mee wordt gesleept in een faillissement van KLM. Alleen al de meer dan 32000 medewerkers zullen een hypotheek of persoonlijke lening hebben bij deze banken; hoeveel gedwongen huisverkopen staat hen dan te wachten?

Schiphol ook failliet, omdat KLM veertig procent van de vliegbewegingen voor zijn rekening neemt? Dan kan Lelystad weer op slot, want die uitbreiding is dan de eerste decennia ook overbodig. Hoeveel toeleveringsbedrijven zijn er van KLM en Schiphol afhankelijk, met hoeveel medewerkers? Laat ze dit zelf ook maar door hun analisten in kaart brengen om te kunnen inschatten wat daar de financiële gevolgen van zijn.

Als ze niet oppassen, volgt er een nieuwe bankencrisis. Moeten wij ze dan ook weer opnieuw steunen? Ik denk dan ook maar niet meer, want dan wordt het tijd dat ik emigreer.

Don Oude Elferink,

Emmeloord