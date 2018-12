’Geld vliegtaks gaat naar schatkist’

Het geld gaat volgens de politici echter meteen de schatkist in voor algemeen gebruik. Hetzelfde geldt voor veel accijnzen en belastingen. Als alle heffingen die de autobestuurder betaalt, ook ten goede zouden komen aan het vervoer en milieu, zou er veel minder weerstand tegen zijn. Het is met 7 euro vliegtaks ook weer zo dat het net te weinig is om mensen minder te laten vliegen, maar voldoende voor de overheid om te cashen, ook net als veel andere belastingen.

Peter Vooges,