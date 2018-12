Schuilplek voor schapen

Onder de rubriek ‘nieuwsfoto’ was een foto te zien van schapen met als bijbehorende tekst ‘Schapen hebben weinig last van het weer’ (Tel. 8/12). Schapen hebben wel degelijk last van het weer, met name van regen en felle zon. Helaas zorgen schapenhouders niet voor schuilmogelijkheden, schrijft W. de Bruin.