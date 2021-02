Door het uitblijven van indexeringen en kortingsdreiging is de koopkracht van deze voor de Nederlandse economie ooit zo belangrijke bevolkingsgroep nu een speelbal geworden tussen allerlei instanties die met de meest ingewikkelde voorstellen komen om het pensioenstelsel te veranderen, waar niemand iets van begrijpt en tot niets leiden. Het enige effect is dat de verwarring en onrust onder gepensioneerden alleen maar toeneemt. Het is te hopen dat een nieuw kabinet kans ziet de welverdiende rust onder gepensioneerden weer op een aanvaardbaar niveau terug te brengen want dat hebben ze ten volle verdiend.

Otto C. Tempelaars, Heemstede