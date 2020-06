’Niet iedereen valt Derksen aan’

Met lede ogen moet een groot deel van Nederland toekijken hoe hij door de mangel gehaald wordt, publiekelijk aan de schandpaal genageld. Dit grote deel van Nederland bestaat echter niet alleen uit de blanke Nederlanders.

Johan Derksen vergast ons wekelijks op vlijmscherpe analyses met een gezonde dosis satire. Hij zit op de bank en spelers op het veld en iedereen erbuiten die in zijn zicht komen vallen hem ten prooi, niemand uitgezonderd.

Laat ik beginnen met duidelijk te maken dat de ’Akwasi’s’van deze wereld niet praten voor alle etnische groepen in Nederland. Deze groep krijgt nu een publiekelijk podium en de kans om uitingen van racisme bespreekbaar te maken en plots weten ze niet hoe ze er mee om moeten gaan.

Zo had Virgil van Dijk de kans moeten pakken omdat iedereen van het Nederlandse voetbal houdt en zijn positie als aanvoerder van het Nederlands elftal waar moeten maken. Hij had moeten zeggen: „Mooi dat men bereid is om het gesprek open aan te gaan. Zo slecht is hier echter helemaal niet, want ik ben wel aanvoerder van het Nederlands elftal. En die dingen die wel verbetert kunnen worden, nou laten we daar dan nu met z’n allen een beetje extra de schouders onder zetten, zoals we dat ook doen bij wedstrijden van het Nederlands Elftal.”

Zoals eerder aangehaald krijgt de groep Nederlanders die het niet eens is met de wijze waarop deze discussie gevoerd wordt, zoals vele Indo’s, helaas nauwelijks een podium. Wij moeten nu echter wel het juk hiervan dragen, want het lijkt nu alsof BLM en hun uitingen door iedereen met een kleur gedragen worden. Dit is niet zo. Ik als Indo en vele Indo’s met mij ondersteunen dit niet!

Patrick de Vlugt