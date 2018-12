’Geen ’wilde’ natuurplannen meer in Nederland ’

En nu, worden er méér dan 1800 van die prachtige edelherten gezond en wel, afgeschoten. Wanneer leert men nu eens in Nederland, dat we véél te klein zijn voor wilde natuur? Alles moet achter hekken, dus nóóit meer zo'n actie of plan bedenken graag! Laat dat over aan de landen die hier de ruimte voor hebben, zoals Duitsland en Scandinavische landen. Als beloning krijgen de boswachters een stuk Edelhert- biefstuk op hun bord met de Kerst? Want daar sprak men ook al over: afschieten en dan vlees voor de kerst. Fijne kerstgedachte hebben sommigen.

Lily de Vries