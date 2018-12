Te veel schaatsen

Vroeger zat je gezellig een weekend lang aan de buis gekluisterd als Ard en Keessie schaatsten op een EK of WK. De winnaar (meestal Ard of Kees) werd dan een jaar lang tot de beste van Europa- en/of de wereld gekroond. Nu is het allemaal niet meer te volgen.

Jerry v/d Hoeven, Koog aan de Zaan