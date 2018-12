Uitslag stelling: ’Liever inzet commando’s’

Hoewel het leven van de fysiotherapeut, de chauffeur en van de militairen bij een actie op het spel zouden staan, hadden de meeste deelnemers liever gezien dat de gijzeling was beëindigd door een militaire ingreep. „Wat een schande dat er losgeld is betaald en dat er is onderhandeld over het betalen aan de Taliban voor thrillseeker Oosterhuis”, meent één van de opposanten van de stelling. En een ander stelt: „Je zou nooit losgeld moeten betalen! Laat het corps commando’s voortaan lekker ingrijpen. Een hele goede oefening voor deze militairen.”

De meesten vinden het vreemd dat de Nederlandse staat uitdraagt dat ze niet onderhandelen met terroristische groepen, terwijl de praktijk anders was met de Talibandeal, die door een oud-spion van de MIVD naar buiten is gebracht. Dit dubbelhartige politieke beleid maakt sommigen erg boos. „De waarheid zal nooit naar boven komen met die leugenaars van Den Haag”, verzucht een politieke criticaster. Velen vinden het relaas van de voormalige spion ’de Baas’, die naar zijn zeggen een Nederlands paspoort en schadevergoeding was beloofd, een schoolvoorbeeld van de onbetrouwbare overheid. Als blijkt dat de staat geheel of gedeeltelijk betrokken was bij het opbrengen van het losgeld, dan moet dat politieke consequenties hebben voor de huidige bewindslieden van Buitenlandse Zaken en Defensie, vindt meer dan de helft van de deelnemers. Zij zijn immers politiek verantwoordelijk voor de deal.

Velen vinden dat de hulpverlener Oosterhuis zelf de risico’s heeft opgezocht door naar Afghanistan af te reizen, waar de moslimextremistische organisatie Taliban in veel regio’s de dienst uitmaakt. Gijzelingen van westerlingen komen daar regelmatig voor, juist om losgeld los te weken van hulporganisaties en/of staten. Dat er volgens Nederlandse militairen circa 200.000 euro is betaald, vindt meer dan de helft veel geld.

Afgezien van het feit dat de meesten Oosterhuis zelf verantwoordelijk stellen voor zijn daden, denkt menigeen ook dat onderhandelen en losgeld betalen aan terroristische groepen een verkeerd signaal afgeeft. Het sterkt radicale groeperingen om meer gijzelingen uit te voeren, als hun eisen worden ingewilligd, denkt 87 procent van de respondenten.

Toch zegt bijna een kwart van de respondenten, dat er terecht losgeld is betaald om Peter Oosterhuis vrij te krijgen. „Voor het leven van een hulpverlener moet gewoon alles gedaan worden wat in ons vermogen ligt!”, vindt een sympathisant van de stelling. En ander duidt op de de consequenties van niet-betalen: „Er is terecht losgeld betaald. Wordt er niet betaald dan heb je kans dat de persoon om het leven wordt gebracht.” Meerdere deelnemers wijzen ook op het menselijke aspect: „Het zou je zoon, man, broer maar zijn die gekidnapt is.”

Moeten hulpverleners in de toekomst nog naar gevaarlijke regio’s afreizen? De stemmen staken bij de beantwoording van deze vraag. Een derde van de respondenten vindt dat hulpverleners dat zelf moeten weten maar eenzelfde groep ontraadt dit.