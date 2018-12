’Maak een zeewaardige vlieghaven’

Heemstede - Nederland was in de jaren dertig al in staat een verbinding in de vorm van een dijk aan te leggen tussen Noord-Holland en Friesland en in de jaren vijftig een Deltaplan uit te voeren naar aanleiding van de watersnoodramp van 1 februari 1953. Otto Tempelaars vraagt zich af waarom er nooit echt actie is ondernomen om een vliegveld op zee aan te leggen om daarmee de geluidsoverlast voor de bewoners van de dichtbevolkte gebieden rond Schiphol op te lossen.